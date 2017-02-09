Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, встретится сегодня в Каталонии с руководством «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, стороны близки к достижению соглашения, и по итогам встречи могут быть улажены последние детали контракта игрока.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Аргентины принял решение покинуть каталонский клуб.

В нынешнем сезоне 29-летний Лионель Месси провел во всех турнирах 31 матч, забил 31 гол и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его нынешний контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.