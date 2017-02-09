Сергей Чепиков: Фуркад проявил очень солидное тактическое мастерство
Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился впечатлениями от смешанной эстафете на старте чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Напомним, сборная России заняла третье место.
– Фуркад все сделал в пределах правил на финишном отрезке. Да, он чуть-чуть подрезал, но в принципе там нарушений правил не было. Уже нельзя было перемещаться в зоне зеленых елочек, а тот, кто в ней первым занял стартовую полосу, тот и должен находиться. Фуркад проявил очень солидное тактическое мастерство, – сказал Чепиков в интервью «Р-Спорт».
Российскую команду представляли Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
Читайте также:
Александр Логинов: Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести
Фуркад и Шипулин сошлись «врукопашную». У россиян – бронза в смешанной эстафете