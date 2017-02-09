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NBA проведет лигу по виртуальному баскетболу

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Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) совместно с компанией Take-Two Interactive Software в 2018 году проведет кибербаскетбольный турнир NBA 2K eLeague.

В NBA 2K eLeague примут участие 30 киберспортивных команд, которые будут представлять свои клубы. В каждой команде будет по пять игроков. Лига продлится 5 месяцев, а формат будет схож с сезоном NBA.

Напомним, что некоторые баскетбольные клубы уже начали инвестировать в киберспорт. «Филадельфия Севенти Сиксерс» купил киберспортивные организации Team Dignitas и Apex Gaming, а «Майами Хит» приобрел долю киберспортивной организации Misfits.

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