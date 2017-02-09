Фуркад демонстративно покинул пьедестал почета после смешанной эстафеты на чемпионате мира

Француз Мартен Фуркад демонстративно покинул пьедестал почета смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, после того как на третью ступень поднялись российские спортсмены, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина заняла третье место. Победу одержала команда Германии, а французы стали вторыми.

Когда российские спортсмены поднялись на пьедестал во время церемонии награждения, Фуркад демонстративно ушел с него, хотя позднее вернулся на подиум.

Во время гонки перед четвертым этапом при передаче эстафеты Логинов упал в результате контакта со стартующим Фуркадом, а на финише француз мешал Шипулину вести борьбу, меняя курс.

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