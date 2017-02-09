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Министр иностранных дел Украины: Случай Зозули? Это провокация со стороны России

Источник:  УНИАНКомментарии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

Ранее стало известно, что болельщики «Райо Вальекано» выступали против перехода украинского нападающего. По мнению фанатов мадридской команды, футболист поддерживает взгляды неонацистов, что противоречит философии клуба.

«Мы стараемся с самого начала ему помогать. И прекрасно знаем, что то, что там произошло, – это осознанная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали.

Поэтому такие провокации, а они будут происходить и дальше, мы прекрасно понимаем – со стороны России. Постараемся их не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально», – цитирует Климкина УНИАН.

Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото)

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