Владимир Аликин: Фуркад не нарушал правила

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал действия француза Мартена Фуркада в эпизоде с Антоном Шипулиным на финише смешанной эстафеты.

– Фуркад не нарушал правила. Он шел впереди, и мог выбирать любой коридор. Он видел ситуацию и перекрыл коридор для Шипулина, и тому пришлось добирать потом. Сделал он это специально, но по правилам. Если бы он уже в коридоре прыгнул, это другой вопрос. Поэтому под мостом Фуркад и пытался идти первым, чтобы выбирать коридор. Но Шипулин мог и побороться, что он руки-то отпустил? Спокойно мог бороться из другого коридора, – передает слова Аликин «Р-Спорт».

Напомним, на стартовавшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону сборная России заняла третье место в смешанной эстафете.

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