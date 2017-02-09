Сергей Петренко: Московское «Динамо» должно как минимум повторить результат двух предыдущих сезонов

Олимпийский чемпион Сергей Петренко поделился мнением, на что московское «Динамо» может рассчитывать в текущем сезоне.

Бело-голубые на данный момент занимают четвертое место в Западной конференции, уступая «Локомотиву» третью строчку по дополнительным показателям. В предыдущих двух сезонах «Динамо» доходило до второго раунда плей-офф, где уступало СКА.

«Конечно, психологически важно занять третье место в конференции, это даст «Динамо» больше уверенности. И сейчас команда очень тщательно готовится, насколько мне известно, к последним трем играм регулярного чемпионата и старту плей-офф. Повторить результат предыдущих двух сезонов команда точно должна, но вторым раундом не стоит ограничиваться, команда может рассчитывать на большее, стоит задача выиграть Кубок Гагарина, а там посмотрим, как сложится», - цитирует Петренко «Р-Спорт».



