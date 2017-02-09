Николай Круглов: По большому счету, наша бронза – это победа

Серебряный призер Олимпиады, 4-кратный чемпион мира Николай Круглов – о смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в австрийском Хохфильцене, в которой россияне стали третьими.

– Мы давно не выигрывали медали в этом виде программы и отлично, что мы наконец этот порочный круг разорвали, – говорит Круглов. – По большому счету – это победа. Искренне поздравляю ребят с этим достижением. Оценю выступление ребят на пять с плюсом.

– Как оцените выступление девушек – подвели, выступили в свою силу?

– С моей точки зрения все отработали на высоком уровне и язык не повернется кого-то винить. Все большие молодцы.

Российскую команду представляли Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.