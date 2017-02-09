Александр Кравцов: Просмотрев финиш эстафеты на ЧМ, приняли решение протест не подавать
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал эпизод француза на финише смешанной эстафеты.
– Просмотрев видео, тренеры сборной команды убедились, что явного нарушения в данном эпизоде нет, приняли решение протест не подавать, – сказал Кравцов «Р-Спорт».
Напомним, на стартовавшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Золото досталось команде Германии, а серебро – представителям Франции.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически