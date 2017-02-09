Александр Касперович: Шипулин и Логинов поступили неправильно, не пожав руки Фуркаду (видео)

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович не поддержал своих подопечных Антона Шипулина и Александра Логинова, которые отказались пожать руку французскому спортсмену Мартену Фуркаду.

Напомним, во время сегодняшней гонки на чемпионате мира последний столкнулся с Логиновым.

«Нужно посмотреть, что случилось на последней передаче эстафеты. Сбил Фуркад Логинова случайно или было что-то другое – нужно разобраться. Шипулин и Логинов поступили неправильно, не пожав руки Фуркаду. Мы поговорим обо всем после церемонии», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Наши бронзовые! С почином! М. Фуркад пусть учится манерам... pic.twitter.com/vU2iR9fd3B — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2017 г.

Напомним, по итогам сегодняшней гонки сборная России завоевала бронзовые медали. Победителями стали представители Германии, а серебро досталось спортсменам из Франции.

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