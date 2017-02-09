«Арсенал» сыграл вничью с молдавским «Милсами»
Тульский «Арсенал» на сборе в Турции провел товарищеский матч с молдавским клубом «Милсами». Встреча завершилась со счетом 3:3.
Российский клуб по ходу матча уступал со счетом 1:3, однако во втором тайме ушел от поражения. В составе «канониров» отличились Максим Беляев, Данила Буранов и Никита Бурмистров.
Стартовый состав «Арсенала»: Левашов, Иванов, Денисов, Вергара, Хагуш, Беляев, Стеклов, Рыжков, Бурмистров, Власов, Шевченко.
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