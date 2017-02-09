«Арсенал» сыграл вничью с молдавским «Милсами»

Вадим Скрипченко: На третьем сборе нужно определиться в составом, который будет решать конкретные задачи в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о задачах команды на третьем зимнем сборе, на который самарцы отправятся в пятницу.