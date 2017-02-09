Мартен Фуркад: Неприятно, что президент СБР попросил IBU принять санкции в отношении меня

Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад поделился эмоциями после окончания смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Напомним, сегодня французы завоевали серебряные медали. Золото досталось команде Германии, а серебро – представителям России. Стоит отметить, что Мартен Фуркад во время гонки столкнулся с представителем РФ Александром Логиновым, а ранее он в социальной сети довольно резко прокомментировал возвращение россиянина в профессиональный спорт.

«Было отличное соревнование с Антоном и чехом, но у меня не было шансов достать Шемппа. Я сосредоточился на том, чтобы победить Антона. Я не жалею, что у нас только серебро. Это отличный старт.

Мне неприятно, что президент Союза биатлонистов Александр Кравцов попросил IBU принять санкции в отношении меня после моего поста об Александре Логинове, где я написал в «Твиттере» всего лишь, что он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг. Как меня можно за это дисквалифицировать?», - сказал Фуркад, слова которого приводит «Чемпионат».

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