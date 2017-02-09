Александр Тихонов: Как теперь относиться к Фуркаду? Как к человеку – никак

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением по поводу того, что Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожать руку французскому спортсмену Мартену Фуркаду.

- Как теперь относиться к Фуркаду? Как к человеку – никак. Не надо здороваться, не надо подавать руки. Клин клином, по-другому нельзя. Сила силу уважает.

Шипулина жалко, он опять безголово поступил на финише. Когда ты видишь, что тебя начинают подрезать, сразу уходи на параллельную лыжню или не отдавай внутренний радиус. У него эта ошибка постоянно в эстафетах. Как только он борется перед финишной прямой, то постоянно отдает внутренний радиус. Это неправильно, – сказал Тихонов в интервью «Спорт FM».

Напомним, на стартовавшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Золото досталось команде Германии, а серебро – представителям Франции.