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УНИКС уступил «Реалу» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

УНИКС дома уступил мадридскому «Реалу» в 22-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча завершилась со счетом 81:77 (17:18, 26:18, 14:23, 24:18) в пользу испанского клуба.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Кит Лэнгфорд, набравший 20 очков.  

«Реал» продолжает лидировать в таблице турнира, победив в 17 играх. Российский клуб - на 13-й строчке.

В следующем туре испанская команда 24 февраля примет турецкую «Дарушшафаку», а казанцы в тот же день сыграют на выезде с греческим «Панатинаикосом».

Матч

УНИКС - Реал - 77:81

Место и дата

09 февраля 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция


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