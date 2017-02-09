Дмитрий Васильев: Подчуфарова и не оставила нам возможности бороться за золото

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о выступлении сборной России смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в австрийском Хохфильцене, в которой россияне стали третьими.

– Получилась замечательная гонка, которая всех порадовала, но начали мы неудачно – эмоции захлестнули, – говорит Дмитрий Васильев. – При такой стрельбе у Подчуфаровой получился такой проигрыш – 36 минут. Это недопустимо на чемпионате мира! Мы выставили боевой состав и у нас были шансы на золотую медаль, что и показал финиш. И при этом Подчуфарова не взяла ни одного дополнительного патрона - и такой проигрыш. А если б она хотя бы раз промазала? Ну нельзя так выступать на чемпионатах мира! Чувствуешь себя плохо – скажи об этом тренерам и откажись от гонки.



– Видимо, она чувствовала себя хорошо…

– Ну как хорошо, если она так слабо выступила? Такое выступление Подчуфаровой и не дало нам возможности бороться за золотую медаль.



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