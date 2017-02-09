Федор Чалов: В будущем хочу играть в топ-чемпионате

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, насколько далеко простираются его карьерные амбиции.

«У меня есть мечта уехать за границу, в топ-чемпионат, один из пяти ведущих в Европе. Хочу в будущем там играть. Каким вижу свое будущее через 10 лет? Мне хотелось бы закрепиться в какой-нибудь европейской команде и быть на виду у топ-клубов», - сказал 18-летний форвард.

В нынешнем сезоне Чалов в пяти матчах чемпионата России забил один мяч и сделал одну результативную передачу.