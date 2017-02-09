Виталий Мутко: Видно, что Антон Шипулин и Саша Логинов отлично готовы

Вице- премьер РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

- Нам надо в гонках по-спортивному доказывать свою силу и не обращать внимание на все это. Сборной России надо побеждать, что мы умеем делать.

Российские биатлонисты отлично провели гонку, видна заряженность ребят. Конечно, когда некоторые звезды так ведут себя в финишном створе. При этом видно, что Антон Шипулин и Саша Логинов отлично готовы, рвутся в бой. Все основные гонки чемпионата мира еще впереди, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, на стартовавшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Золото досталось команде Германии, а серебро – представителям Франции.