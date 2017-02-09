Олимпийская сборная России на Кубке Словакии обыграла хозяев турнира
Олимпийская сборная России в выставочном матче Кубка Словакии взяла верх над словацкой национальной сборной (3:1).
Игра прошла в городе Нитра.
В составе россиян отличились Вячеслав Лещенко и Павел Красковский (дважды), у хозяев льда - Патрик Лушняк.
В пятницу эти сборные сыграют еще раз, но уже в полуфинале турнира. Начало встречи - в 20:00 мск. Другую пару составят Швейцария и Белоруссия, игра между ними начнется в 16:30 мск..
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