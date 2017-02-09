Дмитрий Васильев: Фуркад перерезал путь Шипулину, это неспортивно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сейчас находится в Хохфильцене, поэтому по горячим следам оценил поведение Мартена Фуркада.

– Что там опять учудил Фуркад?

– Очень неспортивно себя повел. Спортсмен такого уровня должен вести себя достойно. Но сегодня он вел себя недостойно. Думаю, он потерял уважение в глазах даже тех людей, которые критически относились к российской сборной. Во время лишь одной гонки он успел трижды повести себя, как непорядочный человек.

– Хочется подробностей из первых рук…

– Первый его некрасивый поступок был при передаче эстафеты: проезжая мимо Логинова, он зацепил Сашу и тот упал. Второй некрасивый поступок был в финишном створе. Когда Шипулин стал его обгонять, Фуркад просто перерезал пусть Антону.

– Но так всегда делают велогонщики, автогонщики…

– В биатлоне так не принято. Если ты перерезаешь сознательно путь, это неспортивное поведение. А затем, когда нашим вручали цветы, француз демонстративно ушел с пьедестала. Это характеризует Фуркада, как невоспитанного и крайне ограниченного человека. После этого он прилично подрастерял уважение к себе.