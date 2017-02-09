Александр Жуков: Думаю, что по инциденту с Фуркадом должна последовать официальная оценка IBU

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился впечатлениями от смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

- Прежде всего, очень рад за нашу команду. Хотел бы поздравить всю российскую четверку, тренерский штаб, специалистов, готовивших спортсменов с заслуженной медалью! Особо отмечу, что на последнем этапе Антон Шипулин не просто сумел добиться успеха, но и проявил настоящую выдержку, не стал отвечать на откровенную провокацию Фуркада в отношении Логинова. Думаю, что по этому инциденту в любом случае должна последовать официальная оценка со стороны организаторов турнира и руководства IBU. Ведь именно действия француза спровоцировали дальнейшую скандальную ситуацию на церемонии награждения, испортили впечатление от классной гонки, - цитирует Жукова официальный сайт Олимпийского комитета России.

Напомним, на стартовавшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Золото досталось команде Германии, а серебро – представителям Франции.