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Спаллетти может возглавить «Ювентус»

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри и руководство «Ювентуса» приняли решение прекратить сотрудничество.

Как сообщает Calciomercato.com, наставник покинет туринский клуб по окончании сезона.

Отмечается, что боссы действующего чемпиона Серии А рассматривают на замену Аллегри следующих специалистов: Паулу Соуза («Фиорентина») и Лучано Спаллетти («Рома»).

Отметим, что контракт нынешнего тренера «Ювентуса» истекает грядущим летом.

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