Руководитель Федерации киберфутбола России: Киберфутболу лучше сотрудничать с реальным футболом

Руководитель Федерации киберфутбола России Юрий Сошинский в интервью редакции CyberSport.ru рассказал о том, насколько FIFA интересна зрителям как киберспортивная дисциплина.



«Аудитория есть, но не такая большая, как у Dota 2 или CS:GO. Её и привлекать не так просто, потому что до недавнего времени футболом никто не занимался как киберспортивной дисциплиной. Призовые были меньше чем у других, а качество турниров отставало. С приходом EA и футбольных клубов ситуация должна измениться. В ближайшее время мы увидим скачок в количестве зрителей и качестве ивентов. Уже сейчас мы собираем всё больше и больше людей на трансляциях. Ивент в Париже собрал около 100 тыс. зрителей.



FIFA — это самая простая игра для людей, которые никогда не интересовались киберспортом и даже в компьютерных играх не разбираются. Графика в ней очень приблизилась к реальной жизни. Многие путают реальные матчи с играми. Часто мимо экрана проходят люди и спрашивают: «Кто с кем играет?», — хотя в этот момент проходит какой-то киберспортивный турнир или идёт трансляция. Это большой плюс, ведь раньше, когда бегали квадратики по полю, было сложно это популяризировать и рекламировать. Сейчас все знают, что такое футбол, надо лишь рассказать людям, за какую команду кто играет.



Мы никак не связаны с другими дисциплинами, у нас другая дорога, связанная с реальным футболом. Мы двигаемся в сторону спорта, потому что у нас одна аудитория. В некоторых интервью люди говорят, что у футбола есть инфраструктура, готовая для развития киберспорта. Это тоже причина, по которой я считаю, что киберфутболу лучше сотрудничать с реальным футболом, чем уходить в киберспорт и пытаться строить всё с нуля. Мы развиваем свою федерацию только по определенной дисциплине. Я считаю, что в будущем многие дисциплины пойдут по этому пути».



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