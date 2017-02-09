Мишель Вьон: Уверен, что Фуркад и Шипулин уважают друг друга как спортсмены

Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон поделился впечатлениями от смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

- Я попросил Мартена больше не высказываться на эту тему в социальных сетях. И вчера вечером он заверил меня, что он себе больше такого не позволит. Однако сегодня эта история вновь оказалась в центре внимания, и дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы «укусить» российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей.

Я уверен, что Фуркад и Шипулин уважают друг друга как спортсмены. Я не думаю, что Мартен имел что-нибудь конкретно против него, - передает слова Вьона ТАСС.

Стоит отметить, что Мартен Фуркад во время гонки столкнулся с представителем РФ Александром Логиновым, а ранее он в социальной сети довольно резко прокомментировал возвращение россиянина в профессиональный спорт.



Напомним, на стартовавшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Золото досталось команде Германии, а серебро – представителям Франции.