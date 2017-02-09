Павел Ростовцев: Бронзовая медаль на ЧМ – успех всего российского биатлона

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев поделился впечатлениями от смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

- Во-первых, я хочу поздравить всю нашу команду с этой медалью. Я считаю, что это успех всего российского биатлона. Эта медаль завоевана в очень напряженной, тяжелой борьбе, и все должны радоваться и гордиться нашими спортсменами.

Практически ровно прошла только команда Германии, а все остальные ошибались на рубеже, хотя не сказать, что были какие-то экстремальные условия для стрельбы. Это говорит и о нервном напряжении, о высоком накале, - передает слова Ростовцева «Р-Спорт».

Напомним, на стартовавшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Золото досталось команде Германии, а серебро – представителям Франции.