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Суарес дисквалифицирован на два матча и не сыграет в финале Кубка Испании

Источник:  Sport.esКомментарии

Испанская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать форварда «Барселоны» Луиса Суареса за два матча за поведение в ответной полуфинальной встрече Кубка Испании против «Атлетико» (1:1), сообщает Sport.es.

Напомним, в этой встрече уругваец был удален на 90-й минуте за вторую желтую карточку, однако не сразу покинул поле, выражая несогласие с вердиктом судьи.

Поведение Суареса испанские футбольные власти сочли неподобающим, и теперь он пропустит финал Кубка страны против «Алавеса», который состоится 27 мая.


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