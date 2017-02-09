Суарес дисквалифицирован на два матча и не сыграет в финале Кубка Испании

Испанская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать форварда «Барселоны» Луиса Суареса за два матча за поведение в ответной полуфинальной встрече Кубка Испании против «Атлетико» (1:1), сообщает Sport.es.

Напомним, в этой встрече уругваец был удален на 90-й минуте за вторую желтую карточку, однако не сразу покинул поле, выражая несогласие с вердиктом судьи.

Поведение Суареса испанские футбольные власти сочли неподобающим, и теперь он пропустит финал Кубка страны против «Алавеса», который состоится 27 мая.



