Виталий Мутко: У ФИФА к нам вопросов нет

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что международная федерация футбола не имеет нареканий по подготовке России к чемпионату мира.

- Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, сейчас она еще тут. Мы обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций, у ФИФА к нам вопросов нет. Также Самура приехала обсудить вопросы, связанные с коммерческими правами, в том числе и телеправами. Мы готовы содействовать, но тут все зависит от ФИФА, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.