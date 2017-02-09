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Кураньи дебютировал в составе брестского «Динамо» (видео)

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Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи принял участие в товарищеском матче в составе брестского «Динамо».

34-летний форвард вышел на замену на 86-й минуте во встрече с загребским «Динамо» (0:1).

Ранее СМИ сообщили, что Кураньи может продолжить карьеру в белорусской команде, однако позже нападающий опроверг эту информацию.

Напомним, с 2010 по 2015 год Кураньи защищал цвета московского «Динамо», забив 50 мячей, после чего перешел в «Хоффенхайм». Сейчас он свободный агент. 



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