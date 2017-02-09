Сергей Панов: Несмотря на форс-мажор в Краснодаре, Единая лига ВТБ смогла оперативно ­и слаженно разобраться в ситуации

Министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал события перед матчем Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом» (88:75).

Напомним, перед стартом этой встречи стало ясно, что не работают ни игровые часы, ни основное табло арены в Краснодаре. Из-за этого принимающей стороне засчитали поражение, однако, комиссар матча Кшиштоф Коралевски не имел права даже заводить речь об этом, поскольку регламент Единой лиги предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. В итоге встреча состоялась, но сообщили об этом командам после того, как некоторые игроки и тренерский штаб начали покидать арену.

– Несмотря на форс-мажор, произошедший на ­игре, Единая лига ВТБ смогла оперативно ­и слаженно разобраться в ситуации. Предс­тавители лиги приняли ряд грамотных и вз­вешенных решений, благодаря которым мног­очисленные армии болельщиков обеих коман­д в полной мере насладились красивой игр­ой, а сами баскетболисты – провели один ­из лучших матчей в своей истории. Благод­аря лиге мы не упустили ни одного момент­а этого яркого зрелища.

– Как вы относитесь к решению директора­та?

– Считаю его абсолютно справедливым. Руков­одители лиги досконально разобрались в с­итуации и приняли справедливое решение, ­которое послужит уроком для обеих команд­ судей и комиссара матча.

– Как вы думаете, как в такой ситуации ­решались технические проблемы в Нижнем Н­овгороде?

– В случае, если подобная ситуация произой­дет в Нижнем Новгороде, я уверен, что Ед­иная лига ВТБ сможет найти правильное ре­шение, которое устроит все стороны.