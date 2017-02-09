Сергей Панов: Несмотря на форс-мажор в Краснодаре, Единая лига ВТБ смогла оперативно и слаженно разобраться в ситуации
Министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал события перед матчем Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом» (88:75).
Напомним, перед стартом этой встречи стало ясно, что не работают ни игровые часы, ни основное табло арены в Краснодаре. Из-за этого принимающей стороне засчитали поражение, однако, комиссар матча Кшиштоф Коралевски не имел права даже заводить речь об этом, поскольку регламент Единой лиги предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. В итоге встреча состоялась, но сообщили об этом командам после того, как некоторые игроки и тренерский штаб начали покидать арену.
– Несмотря на форс-мажор, произошедший на игре, Единая лига ВТБ смогла оперативно и слаженно разобраться в ситуации. Представители лиги приняли ряд грамотных и взвешенных решений, благодаря которым многочисленные армии болельщиков обеих команд в полной мере насладились красивой игрой, а сами баскетболисты – провели один из лучших матчей в своей истории. Благодаря лиге мы не упустили ни одного момента этого яркого зрелища.
– Как вы относитесь к решению директората?
– Считаю его абсолютно справедливым. Руководители лиги досконально разобрались в ситуации и приняли справедливое решение, которое послужит уроком для обеих команд судей и комиссара матча.
– Как вы думаете, как в такой ситуации решались технические проблемы в Нижнем Новгороде?
– В случае, если подобная ситуация произойдет в Нижнем Новгороде, я уверен, что Единая лига ВТБ сможет найти правильное решение, которое устроит все стороны.