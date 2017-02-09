Магнус Юнссон: Фуркад борется за чистоту в спорте. Вперед, Мартен!

Бывший шведский биатлонист Магнус Юнссон прокомментировал поступок французского биатлониста Мартена Фуркада.

Напомним, после окончания смешанной эстафеты на чемпионате мира, которая состоялась сегодня в Австрии, Фуркад демонстративно покинул пьедестал почета, когда на ступень поднялись российские спортсмены.

«После всего этого Фуркад только вырос в моих глазах. Его поведение говорит о том, что он борется за чистоту в спорте. Вперед, Мартен!», – написал Юнссон на своей странице в Twitter.

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