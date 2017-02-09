Шайба Голышева принесла сборной России победу над Финляндией в матче Евротура

Владимир Крикунов: Хочется, чтобы и в клубе Голышев выкладывался так, как делал это сегодня за сборную

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал игру нападающего уральской команды и сборной России Анатолия Голышева в матче Евротура против финнов.