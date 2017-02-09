Шайба Голышева принесла сборной России победу над Финляндией в матче Евротура
Сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1.
Счет в матче на 36-й минуте открыл Алексей Кручинин. В начале третьего периода Олли Палола сравнял счет, а за полторы минуты до конца встречи Анатолий Голышев установил окончательный счет.
Напомним, следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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