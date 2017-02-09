Евгений Пашутин: Мы играли, бились сегодня, показали свой характер

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение в игре регулярного чемпионата Евролиги против «Реала».

- Мы играли, бились сегодня, показали свой характер. Всего 8 потерь, 20 передач. В прошлых играх такого не было. Было хорошее начало, удавалось сдержать «Реал». В третьей четверти «Реал» набрал только 14 очков, это очень хороший показатель для нас. Но затем мы потеряли концентрацию и позволили сопернику допустить слишком много открытых бросков. «Реал» оказался лучше нас, - сказал Пашутин в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг УНИКС дома уступил мадридскому «Реалу». Встреча завершилась со счетом 81:77 (17:18, 26:18, 14:23, 24:18) в пользу испанского клуба.