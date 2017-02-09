Владислав Третьяк: Игра новичков сборной России достойна уважения

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).

- Молодые ребята показали азарт, темперамент и высокие скорости. Наши парни - молодцы, у нас есть будущее и есть перспективы. Но отмечу и финнов: они показали быстрый хоккей. Да, может, где-то не хватало мастерства в завершающей стадии, но они бились, ложились под шайбу. А это всегда очень нравится болельщикам.

- Оцените игру Игоря Шестеркина.

- Он сыграл хорошо. Молодец, игру провел без ошибок.

- Как вам новички сборной?

- Их игра достойна уважения. Ребята хорошие, как и вся наша команда, - приводит слова Третьяка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.

Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.