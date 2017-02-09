Анатолий Голышев: Обмен в СКА? Я сказал, что не против играть в команде с высокими задачами
Нападающий Анатолий Голышев поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).
- Мне показалось, что мы перебегали их, перебросали в начале, больше атаковали. Здорово, что дотерпели, достояли. В конце они сравняли - трудно было, но дожали.
- В концовках атак сказывалось волнение?
- Вчера первый раз катались, если честно. Не знаю, это сказалось или нет. Может, кто-то первые игры волновался. Но у них тоже вратарь хороший. Самое главное, что мы выиграли
- Сколько рикошетов было, когда вы забрасывали?
- Захар Арзамасцев хотел шайбу бросать, мы переглянулись. Он увидел меня, побежал на прострел. Мне показалось, что я подставил, и сразу гол под перекладину влетел.
- Что пытались поцеловать на плече после заброшенной шайбы?
- Я ничего не целовал! Не-не-не!
- Вы говорили, что не против обменяться в СКА.
- Я такого не говорил. Вопрос был задан по-другому. Я не читал сам интервью, мне не давали его сверить. Мне Илья Петрович Воробьев сказал об этом, я думал, шутит. Вопрос звучал по-другому. Я всегда говорил, что если захотят меня обменять - обменяют. Я сказал, что мечта любого игрока играть в таких командах как СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Магнитка». Играть в команде с высокими задачами. Я счастлив в «Автомобилисте», меня все устраивают. Я это имел в виду.
- Как вам игралось с Капризовым?
- Кирилл - мастер с большой буквы, у него все впереди. Он большой молодец, но ему еще работать, стараться. С ним и с Вовой Ткачевым быстро нашли взаимопонимание, - передает слова Голышева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.
Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Россия - Финляндия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08 (1:0). Палола (Хаапала, Саллинен), 40:37 (1:1). Голышев (Ткачёв, Арзамасцев), 58:34 (2:1).
Место и дата
09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция