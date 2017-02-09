Георгий Черданцев: Помощнику Конте достается, но он давно привык к его темпераменту
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев, побывавший на матче «Челси» и «Арсенала» (3:1), рассказал, как относится к наставнику «синих» Антонио Конте его ассистент Анджело Алессио.
Напомним, во время лондонского дерби Конте схватил своего коллегу за шкирку, указывая на игру защитной линии.
Вот это топ-видео! Конте тащит за шкирку помощника Д'Алессио подсказывать защитникам))) #челсиарсенал pic.twitter.com/cU0jHyKJQt— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 4 февраля 2017 г.
«Мое видео, на котором Конте хватает за шкирку своего помощника Алессио, судя по всему, распространил какой-то крупный английский интернет-портал. Даже на послематчевой пресс-конференции прозвучал вопрос по поводу этого эпизода. И Конте целую минуту отвечал на него. Мол, его помощнику, конечно, достается, но он давно знает Конте и привык к его темпераменту. Так что никаких обид быть не может», – написал Черданцев в своем блоге на официальном сайте телеканала «Матч ТВ».