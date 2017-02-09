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Георгий Черданцев: Помощнику Конте достается, но он давно привык к его темпераменту

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев, побывавший на матче «Челси» и «Арсенала» (3:1), рассказал, как относится к наставнику «синих» Антонио Конте его ассистент Анджело Алессио.

Напомним, во время лондонского дерби Конте схватил своего коллегу за шкирку, указывая на игру защитной линии. 

«Мое видео, на котором Конте хватает за шкирку своего помощника Алессио, судя по всему, распространил какой-то крупный английский интернет-портал. Даже на послематчевой пресс-конференции прозвучал вопрос по поводу этого эпизода. И Конте целую минуту отвечал на него. Мол, его помощнику, конечно, достается, но он давно знает Конте и привык к его темпераменту. Так что никаких обид быть не может», – написал Черданцев в своем блоге на официальном сайте телеканала «Матч ТВ».

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