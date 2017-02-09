Георгий Черданцев: Помощнику Конте достается, но он давно привык к его темпераменту

Георгий Черданцев: Слуцкий так проникся АПЛ, что видит лишь плюсы и не обращает внимание на минусы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал об отношении к чемпионату Англии экс-наставника московского ЦСКА Леонида Слуцкого, а также сравнил атмосферу Премьер-лиги с РФПЛ.