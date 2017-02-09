Владимир Крикунов: Хочется, чтобы и в клубе Голышев выкладывался так, как делал это сегодня за сборную

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал игру нападающего уральской команды и сборной России Анатолия Голышева в матче Евротура против финнов.

- Голышев работает в сборной на полную, поэтому и результат есть. А в клубе после прошлого сезона он на 100% не выкладывается, вот в клубе и результаты у него скромные. Знаете, когда в прошлом году у него все получалось, Голышев подумал, что у него и дальше все будет так идти. Но так не бывает. Хочется, чтобы и в клубе он выкладывался так, как делал это сегодня за сборную, - передает слова Крикунова «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. Победная шайба на счету Анатолия Голышева.

Следующий игру на турнире национальная команда проведет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.