Владимир Стогниенко: Без Фуркада фанатам биатлона было бы намного скучнее

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко не остался в стороне последних событий, связанных с чемпионатом мира по биатлону в Австрии.

Напомним, во время сегодняшней эстафеты француз Мартен Фуркад столкнулся с россиянином Александром Логиновым, а позже проигнорировал церемонию награждения сборной России, которая завоевала бронзовые медали.

«А вот без Фуркада фанатам биатлона было бы намного скучнее. Сейчас вон какие обсуждения кипят», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

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