Андрей Светлаков: Не сомневался, ехать в сборную или нет
Нападающий Андрей Светлаков поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).
- Мы вытащили очень тяжелый матч, забили на последних минутах.
- Дмитрий Квартальнов переживал, что вы после сотрясения будете играть за сборную.
- Со мной все нормально, я восстановился. Я не сомневался, ехать в сборную или нет. Полностью восстановился.
- Анатолий Голышев говорил, что кайфует в сборной, атмосфера в команде такая. Вы тоже?
- Да, конечно! Приезжать в сборную приятно всегда.
- Как считаете, у кого-то из этой сборной есть шанс быть в олимпийском составе?
- Тренеры говорят, что у каждого есть. Надо теперь этот шанс забрать, доказать, - приводит слова Светлакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.
Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.