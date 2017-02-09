Андрей Светлаков: Не сомневался, ехать в сборную или нет

Нападающий Андрей Светлаков поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).

- Мы вытащили очень тяжелый матч, забили на последних минутах.

- Дмитрий Квартальнов переживал, что вы после сотрясения будете играть за сборную.

- Со мной все нормально, я восстановился. Я не сомневался, ехать в сборную или нет. Полностью восстановился.

- Анатолий Голышев говорил, что кайфует в сборной, атмосфера в команде такая. Вы тоже?

- Да, конечно! Приезжать в сборную приятно всегда.

- Как считаете, у кого-то из этой сборной есть шанс быть в олимпийском составе?

- Тренеры говорят, что у каждого есть. Надо теперь этот шанс забрать, доказать, - приводит слова Светлакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.

Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.