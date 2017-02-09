Олег Знарок: В первом периоде матча с финнами не хватало остроты в атаке
Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над Финляндией (2:1).
- Тяжелая игра, команда понравилась характером, самоотдачей. Есть моменты, которые нужно доработать, но было на это мало времени.
- Новички не выпадали?
- Нет, вся команда смотрелась. Собрались ребятки, молодцы.
- Почему заигрывались в концовках атак?
- Заигрывались где?
- Остроты не хватало в завершении атак.
- Какой остроты?
- В атаке.
- В первом периоде не хватало, потом собрались.
- То есть это недостаток сыгранности?
- Да, недостаток.
- Ваши вратари мало пропускали сегодня по обе стороны.
- Могу похвалить и одного, и второго.
- Антипин будет играть?
- Пока он больной. Посмотрим, что врачи скажут: может отправим его домой, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.
Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Россия - Финляндия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08 (1:0). Палола (Хаапала, Саллинен), 40:37 (1:1). Голышев (Ткачёв, Арзамасцев), 58:34 (2:1).
Место и дата
09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция