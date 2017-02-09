Олег Знарок: В первом периоде матча с финнами не хватало остроты в атаке

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над Финляндией (2:1).

- Тяжелая игра, команда понравилась характером, самоотдачей. Есть моменты, которые нужно доработать, но было на это мало времени.

- Новички не выпадали?

- Нет, вся команда смотрелась. Собрались ребятки, молодцы.

- Почему заигрывались в концовках атак?

- Заигрывались где?

- Остроты не хватало в завершении атак.

- Какой остроты?

- В атаке.

- В первом периоде не хватало, потом собрались.

- То есть это недостаток сыгранности?

- Да, недостаток.

- Ваши вратари мало пропускали сегодня по обе стороны.

- Могу похвалить и одного, и второго.

- Антипин будет играть?

- Пока он больной. Посмотрим, что врачи скажут: может отправим его домой, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.

Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.