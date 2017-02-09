Стали известны все соперники «Спартака» на третьем сборе в Испании
Московский «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, столичный клуб в контрольных матчах на третьем сборе в Испании сыграет с норвежскими «Сарпсборгом 08» (26 февраля) и «Волеренгой» (28 февраля).
Ранее сообщалось, что команда Массимо Карреры встретится с хорватским «Осиеком», занимающим третье место в чемпионате своей страны, и казанским «Рубином».
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