Кирилл Капризов: Без разницы с кем играть в сборной, тут собраны отличные игроки

Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над Финляндией (2:1).

- Сильно волновались?

- Конечно. Я еще вчера об этом говорил. Но пару смен сыграл нормально, и волнение прошло.

- Как вам финны?

- Думаю, по игре было видно, что матч был тяжелый. И счет это показывает. Хорошо, что в конце забили.

- Гол - это импровизация или наигранная комбинация?

- Так получилось, что Ткач (Владимир Ткачев - Прим.ред) отдал хорошо защитнику, оттуда Захар (Арзамасцев - Прим.ред.) прострелил, а Голыш (Анатолий Голышев - Прим.ред.) классно подставил клюшку. Думаю, больше импровизации.

- С Голышевым и Ткачевым быстро нашли взаимопонимание?

- В принципе, да. Без разницы с кем играть. Тут собраны отличные игроки, не зря же их позвали в сборную.

- У вас были выходы один в ноль, но реализовать момент не получилось. Волнение?

- Первый раз вообще мимо ворот бросил. Наверно, мастерства не хватило. Да и второй раз тоже. Надо работать над этим, чтобы такие моменты забивать. Тем более, что после второго момента, который я не забил, мы сразу же получили гол в свои ворота, - приводит слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.

Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.