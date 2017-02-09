Антон Шипулин: Бронза – это ведь неплохо?
Российский биатлонист Антон Шипулин – о выступлении национальной команды на чемпионате мира в Австрии. Напомним, сегодня представители РФ завоевали бронзу в смешанной эстафете.
«Бронза – это ведь неплохо? Спасибо команде, болельщикам, тренерам и всем, всем, всем, кто принимал участие!», – написал Шипулин на своей странице в Instagram.
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