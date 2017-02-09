Валерий Каменский: Во втором и третьем периодах сборная сыграла в молодой, веселый хоккей

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился впечатлениями от игры сборной России в первом матче «Шведских игр» против Финляндии.

- Задорная игра вышла. Ребята молодые, в первом периоде немного нервничали, перегорели, но во втором и третьем наладили игру и сыграли в молодой, веселый хоккей. Хотели показать мастерство, много желания. В третьем передавили и выиграли за счет того, что больше хотели победить, - передает слова Каменского «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1.

Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.