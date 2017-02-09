Дмитрий Васильев: В честной борьбе Шипулин обыграл бы Фуркада

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта». Сегодня российская сборная заняла третье место в смешанной эстафете.

– Что касается, Шипулина, то он здорово свой этап пробежал, обошелся без доппатронов. Думаю, в честной борьбе Антон обыграл бы Фуркада. Мартен делал попытки уйти от Антона, даже ускорялся в подъем, но у него ничего не получалось. А на финише просто перерезал путь Шипулину самым некрасивым способом и не дал Антону обойти его.

Но в целом гонка получилась очень красивая и принесла нам первую медаль. Это даст нашей команде хороший психологический заряд.