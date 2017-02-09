Игорь Шестеркин: Не рассматривал матч против Финляндии с позиции дуэли с Коскиненом

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над Финляндией (2:1).

- Матч получился тяжелый. Непросто входить в игру, но потом я почувствовал ее, появилась уверенность. Благодарен ребятам, что ловили на себя шайбы, заблокировали очень много бросков. Думаю, что именно поэтому мы победили.

- В чем отличие этой сборной от той, что была на чемпионате мира?

- Там были игроки из НХЛ, здесь их нет.

- Думали о дуэли с Коскиненом?

- Этот матч с позиции дуэли с Коскиненом не рассматривал. Мое дело было выходить и играть на победу, неважно, кто выходит против меня, - приводит слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.

Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.