Игорь Шестеркин: Не рассматривал матч против Финляндии с позиции дуэли с Коскиненом
Вратарь сборной России Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над Финляндией (2:1).
- Матч получился тяжелый. Непросто входить в игру, но потом я почувствовал ее, появилась уверенность. Благодарен ребятам, что ловили на себя шайбы, заблокировали очень много бросков. Думаю, что именно поэтому мы победили.
- В чем отличие этой сборной от той, что была на чемпионате мира?
- Там были игроки из НХЛ, здесь их нет.
- Думали о дуэли с Коскиненом?
- Этот матч с позиции дуэли с Коскиненом не рассматривал. Мое дело было выходить и играть на победу, неважно, кто выходит против меня, - приводит слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.
Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Россия - Финляндия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08 (1:0). Палола (Хаапала, Саллинен), 40:37 (1:1). Голышев (Ткачёв, Арзамасцев), 58:34 (2:1).
Место и дата
09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция