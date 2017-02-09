Алексей Кручинин: Рад, что забил гол за сборную, в этот раз копаться в себе не буду

Нападающий Алексей Кручинин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).

- Получилось не все, но самое главное то, что мы победили при родных трибунах.

- Петербург для вас почти родной.

- Хорошее совпадение, что я дебютировал в сборной именно в Петербурге, да еще и против финнов.

- Вы же жили на границе с Финляндией.

- Да, я играл и жил какое-то время в Финляндии. Поэтому круто, что уж сказать.

- Вы недавно в интервью сказали: «После каждого матча думаю о том, что хоккей - не мое». Имея матч за сборную, поменяли свое мнение?

- Я рад, что забил гол, поэтому в этот раз копаться в себе не буду.

- Как обозначите задачу на турнир?

- Она одна - побеждать в каждом матче. будем играть на победу, - сказал Кручинин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.

Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.