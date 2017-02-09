Алексей Кручинин: Рад, что забил гол за сборную, в этот раз копаться в себе не буду
Нападающий Алексей Кручинин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).
- Получилось не все, но самое главное то, что мы победили при родных трибунах.
- Петербург для вас почти родной.
- Хорошее совпадение, что я дебютировал в сборной именно в Петербурге, да еще и против финнов.
- Вы же жили на границе с Финляндией.
- Да, я играл и жил какое-то время в Финляндии. Поэтому круто, что уж сказать.
- Вы недавно в интервью сказали: «После каждого матча думаю о том, что хоккей - не мое». Имея матч за сборную, поменяли свое мнение?
- Я рад, что забил гол, поэтому в этот раз копаться в себе не буду.
- Как обозначите задачу на турнир?
- Она одна - побеждать в каждом матче. будем играть на победу, - сказал Кручинин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.
Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Россия - Финляндия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08 (1:0). Палола (Хаапала, Саллинен), 40:37 (1:1). Голышев (Ткачёв, Арзамасцев), 58:34 (2:1).
Место и дата
09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция