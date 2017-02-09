Виллиан подтвердил интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Челси» Виллиан рассказал, какие клубы пытались заполучить его минувшим летом.
«Мне известно об интересе «Манчестер Юнайтед». Этот клуб был заинтересован в моих услугах, поскольку там работает Жозе Моуринью. Что касается других команд, то здесь мне сказать нечего, хотя постоянно появляются какие-то слухи. В любом случае, я рад, что некоторым клубам нравится моя игра», – сказал игрок лондонской команды в интервью Globo Esporte.
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