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Виллиан подтвердил интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Globo EsporteКомментарии

Полузащитник «Челси» Виллиан рассказал, какие клубы пытались заполучить его минувшим летом.

«Мне известно об интересе «Манчестер Юнайтед». Этот клуб был заинтересован в моих услугах, поскольку там работает Жозе Моуринью. Что касается других команд, то здесь мне сказать нечего, хотя постоянно появляются какие-то слухи. В любом случае, я рад, что некоторым клубам нравится моя игра», – сказал игрок лондонской команды в интервью Globo Esporte.

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