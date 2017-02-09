Микко Коскинен: Матч с Россией – хорошая подготовка к плей-офф КХЛ

Вратарь сборной Финляндии Микко Коскинен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против России (1:2).

- Это был хороший тест для очень обновленной сборной Финляндии?

- Думаю, наши пацаны играли очень здорово. Раньше у них не было много подобного опыта. Мне кажется, их уровень подрос после этого матча. Мы можем гордиться их игрой. К сожалению, нам не этого хватило для победы, но у ребят - хорошее будущее.

- У российской сборной тоже немало новичков.

- Да, это интересный состав. Он очень энергичный, там тоже молодые игроки. Их используют по-другому, чем у нас, но они хороши.

- Петербургские болельщики смотрели на этот матч как на вашу дуэль с Шестеркиным. Вы считаете эту игру серьезным тестом перед Кубком Гагарина?

- Нет, это просто хорошая подготовка к плей-офф.

- Как вам игра Игоря?

- Он сыграл хорошо.

- Вы уже знаете, сколько матчей сыграете на этом этапе Евротура?

- Пока нет, посмотрим. Меня это не должно волновать. У тренеров, наверное, уже есть свое решение, но я его не знаю, - сказал Коскинен корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.

Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.