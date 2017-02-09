Микко Коскинен: Матч с Россией – хорошая подготовка к плей-офф КХЛ
Вратарь сборной Финляндии Микко Коскинен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против России (1:2).
- Это был хороший тест для очень обновленной сборной Финляндии?
- Думаю, наши пацаны играли очень здорово. Раньше у них не было много подобного опыта. Мне кажется, их уровень подрос после этого матча. Мы можем гордиться их игрой. К сожалению, нам не этого хватило для победы, но у ребят - хорошее будущее.
- У российской сборной тоже немало новичков.
- Да, это интересный состав. Он очень энергичный, там тоже молодые игроки. Их используют по-другому, чем у нас, но они хороши.
- Петербургские болельщики смотрели на этот матч как на вашу дуэль с Шестеркиным. Вы считаете эту игру серьезным тестом перед Кубком Гагарина?
- Нет, это просто хорошая подготовка к плей-офф.
- Как вам игра Игоря?
- Он сыграл хорошо.
- Вы уже знаете, сколько матчей сыграете на этом этапе Евротура?
- Пока нет, посмотрим. Меня это не должно волновать. У тренеров, наверное, уже есть свое решение, но я его не знаю, - сказал Коскинен корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1. На шайбу Олли Палолы россияне ответили точными бросками Алексея Кручинина и Анатолия Голышева.
Следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Россия - Финляндия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08 (1:0). Палола (Хаапала, Саллинен), 40:37 (1:1). Голышев (Ткачёв, Арзамасцев), 58:34 (2:1).
Место и дата
09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция