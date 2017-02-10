Дмитрий Васильев: Отобрать ЧМ-2021 рекомендовала WADA, но это не входит в ее компетенцию

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев специально для «Советского спорта» – о самой горячей биатлонной теме.

- Дмитрий, ни могу не коснуться темы чемпионата мира-2021 в Тюмени. Не понимаю логики чиновников IBU: какая связь между борьбой с допингом и чемпионатом мира, который у нас почти отобрали и который пройдет аж через четыре года?

- Ничего у нас пока не отобрали! И наша позиция совершенно четкая: мы не хотим никаких скандалов, но мы уже раз пошли на компромисс сIBU, отказались от этапа Кубка мира и молодежного ЧМ, а сейчас наша позиция твердая – чемпионат мира не отдадим.

- Но ведь есть ультиматум IBU: отказаться добровольно от ЧМ до 24 февраля, иначе сами отберем.

- Не могут они отобрать, для этого нужны очень веские причины. Поэтому они и предлагают нам самим отказаться. Сами они забрать чемпионат никак не могут. Какой для этого повод? Нет его.

Отобрать чемпионат рекомендовала WADA. Но это не входит в компетенцию WADA, она даже не имеет права рекомендовать такие вещи.