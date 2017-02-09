ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге, де Коло – лучший игрок матча

Баскетболисты московского ЦСКА в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги нанесли поражение сербской «Црвене Звезде».

Встреча между командами завершилась со счетом 102:80 в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Весомый вклад в победу своей команды внес французский защитник Нандо де Коло, на счету которого 25 очков, 4 подбора, 6 передач и один перехват. Он же был признан лучшим игроком встречи.

После этой игры армейцы занимают второе место в таблице, а сербский клуб расположился на седьмой позиции.

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