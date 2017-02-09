Старых, Слепцова, Глазырина и Акимова примут участие в спринте
Стал известен состав женской сборной России на спринтерскую гонку, которая пройдет на чемпионате мира в Хохфильцене 10 февраля.
Ольга Подчуфарова пропустит, как минимум, две следующие гонки: спринт и следующий за ним пасьют. В спринте от сборной России выступят Екатерина Глазырина (10-й стартовый номер), Татьяна Акимова (43), Светлана Слепцова (69), Ирина Старых (98).
Женский спринт начнется в 16:45 мск.
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